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14:31 (мск), источник: Sports.Ru

Агаларов признан лучшим игроком октября в РПЛ. Болельщики проголосовали за Эджуке, эксперты «Матча» — за Клаудиньо

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов признан лучшим игроком месяца в РПЛ.

УфаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В четырех матчах октября россиянин забил 3 гола.

Также на награду претендовали Ярослав Ракицкий, Клаудиньо Родригес, Матео Кассьерра и Чидера Эджуке.

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Болельщики проголосовали за Эджуке, эксперты «Матч Премьер» — за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Агаларова.

21-летний россиянин лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 11 голами.

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