Агаларов признан лучшим игроком октября в РПЛ. Болельщики проголосовали за Эджуке, эксперты «Матча» — за Клаудиньо
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов признан лучшим игроком месяца в РПЛ.
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов признан лучшим игроком месяца в РПЛ.
В четырех матчах октября россиянин забил 3 гола.
Также на награду претендовали Ярослав Ракицкий, Клаудиньо Родригес, Матео Кассьерра и Чидера Эджуке.
Болельщики проголосовали за Эджуке, эксперты «Матч Премьер» — за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Агаларова.
21-летний россиянин лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 11 голами.