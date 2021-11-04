Президент Федерации гандбола России заявил, что хотел купить «Спартак» у Федуна

«Расскажу давнюю историю. Не я один пытался. Один из известных банкиров лет семь назад собирал пул и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Разглашать его имя я не могу, но это ярый болельщик “Спартака”. Не могу назвать имя. Могу только сказать, что мы разговаривали с этим банкиром на тему покупки “Спартака”, я тогда дал предварительное согласие, потому что мне было очень интересно.



Сейчас я не заинтересован в этом, это связано с моими заботами в гандболе. Ещё и собираюсь строить в Филях многофункциональный спортивный зал на восемь тысяч человек. Так что никак не получится.



Почему семь лет назад мы не смогли убедить Леонида Федуна в продаже “Спартака”? Не знаю. Мне был задан вопрос, я дал положительный ответ, но я не был непосредственным участником переговоров», — цитирует Шишкарёва «Матч ТВ».