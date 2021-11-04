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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент Федерации гандбола России заявил, что хотел купить «Спартак» у Федуна

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что готов был купить «Спартак» у Леонида Федуна.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Расскажу давнюю историю. Не я один пытался. Один из известных банкиров лет семь назад собирал пул и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Разглашать его имя я не могу, но это ярый болельщик “Спартака”. Не могу назвать имя. Могу только сказать, что мы разговаривали с этим банкиром на тему покупки “Спартака”, я тогда дал предварительное согласие, потому что мне было очень интересно.

Сейчас я не заинтересован в этом, это связано с моими заботами в гандболе. Ещё и собираюсь строить в Филях многофункциональный спортивный зал на восемь тысяч человек. Так что никак не получится.

Почему семь лет назад мы не смогли убедить Леонида Федуна в продаже “Спартака”? Не знаю. Мне был задан вопрос, я дал положительный ответ, но я не был непосредственным участником переговоров», — цитирует Шишкарёва «Матч ТВ».

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