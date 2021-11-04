Шварц: Захарян получил травму, он пока не тренируется с командой

Как сказалась на нас информация о переносе матча? Во вторник была информация, что может быть перенесен. Но вчера стало известно, что сможем сыграть на нашем стадионе. Нам очень приятно, что сыграем перед своими болельщиками.



Не сказал бы, что линия обороны «Краснодара» слаба. У них длинная скамейка. Достаточно качественных игроков. Нам нужно будет грамотно распорядиться нашими позиционными атаками, если такие будут. Если нет — использовать контратаки", — сказал на пресс-конференции Шварц.