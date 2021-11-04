«Зенит» наказан закрытием фанатского сектора на 1 матч РПЛ из-за поведения болельщиков

«В соответствии со статьей 12, статьей 117 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера — вынести ФК “Зенит” г. Санкт-Петербург замечание.



В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики — оштрафовать ФК “Зенит” г. Санкт-Петербург на 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей и запретить допуск зрителей на сектор D102 стадиона “Газпром арена” на 1 (один) ближайший домашний матч 15 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги с ФК “Нижний Новгород” г. Нижний Новгород, который состоится 19 ноября 2021 года», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.