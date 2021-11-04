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16:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» наказан за поведение фанатов условным закрытием секторов и испытательным сроком

КДК РФС наказал московский «Спартак» за поведение болельщиков на матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК “Спартак-Москва” г. Москва на 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей и запретить допуск зрителей на секторы B103, B104 (трибуна В) стадиона “Спартак” на 1 (один) ближайший домашний матч условно.

Установить испытательный срок для ФК “Спартак-Москва” г. Москва до конца сезона 2021−2022 гг.
В соответствии со статьей 117 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера — оштрафовать ФК “Спартак-Москва” г. Москва на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.

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