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19:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глебов отметил день рождения во время локдауна: пели, играли в рулетку, а Карпин плясал под советский хит

На чиле, на расслабоне — яркая вечеринка по случаю 22-летия игрока.

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Источник: Спорт-Экспресс

3 ноября полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову исполнилось 22 года. Талантливый по российским меркам футболист находится на прицеле у топ-клубов, особенно после крутого гола в ворота «Спартака» в 13-м туре, который спас для ростовчан ничью и вызвал очередную бурю негодования среди спартаковских болельщиков.

На свой день рождения Данил вместе с женой Полиной собрали всех близких друзей, приехал даже главный тренер сборной России Валерий Карпин. Дамы выложили много сторис с мероприятия.

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Все это произошло во время ковидного локдауна, и хочется надеяться, что все участники сдали ПЦР-тесты, прежде чем отправиться отдыхать в одно из ростовских заведений.

У жены Данила Полины есть музыкальные таланты. Поэтому для любимого она исполнила романтичную песню. Футболист оценил и «по-мужски» подвигался в такт музыке.

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Во время музыкального номера Павел Мамаев ворковал со своей девушкой Надеждой Санько.

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Все желающие могли пощекотать нервишки и проверить удачу за игрой в рулетку.

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Главной звездой вечера назначается Валерий Карпин, который зажигательно танцевал под знаменитую песню из советского блокбастера «Иван Васильевич меняет профессию».

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Виновник торжества Данил Глебов задувает свечи на джентльменском праздничном торте.

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Куда же без импровизированного караоке под хиты русской поп-сцены? Жены вратарей «Ростова» Песьякова и Рудакова «поют» под Artik & Asti.

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Валентин Серегин

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