Глебов отметил день рождения во время локдауна: пели, играли в рулетку, а Карпин плясал под советский хит

3 ноября полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову исполнилось 22 года. Талантливый по российским меркам футболист находится на прицеле у топ-клубов, особенно после крутого гола в ворота «Спартака» в 13-м туре, который спас для ростовчан ничью и вызвал очередную бурю негодования среди спартаковских болельщиков.

На свой день рождения Данил вместе с женой Полиной собрали всех близких друзей, приехал даже главный тренер сборной России Валерий Карпин. Дамы выложили много сторис с мероприятия.

Все это произошло во время ковидного локдауна, и хочется надеяться, что все участники сдали ПЦР-тесты, прежде чем отправиться отдыхать в одно из ростовских заведений.

У жены Данила Полины есть музыкальные таланты. Поэтому для любимого она исполнила романтичную песню. Футболист оценил и «по-мужски» подвигался в такт музыке.

Во время музыкального номера Павел Мамаев ворковал со своей девушкой Надеждой Санько.

Все желающие могли пощекотать нервишки и проверить удачу за игрой в рулетку.

Главной звездой вечера назначается Валерий Карпин, который зажигательно танцевал под знаменитую песню из советского блокбастера «Иван Васильевич меняет профессию».

Виновник торжества Данил Глебов задувает свечи на джентльменском праздничном торте.

Куда же без импровизированного караоке под хиты русской поп-сцены? Жены вратарей «Ростова» Песьякова и Рудакова «поют» под Artik & Asti.