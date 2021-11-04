Магомед Оздоев вернулся в общую группу «Зенита»

«Первый день пошёл в группе», — написал Оздоев в «Твиттере».

Напомним, Оздоев получил травму на первых минутах матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1), который состоялся в конце июля текущего года. На 11-й минуте вместо 28-летнего хавбека вышел полузащитник Кирилл Кравцов. Позже у Оздоева было диагностировано растяжение связок коленного сустава.

Ранее Магомед Оздоев рассказал о восстановлении после травмы. Футболист заявил, что рассчитывает вернуться на поле в ноябре.