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18:18 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» обсудит истекающие контракты зимой. Соглашения заканчиваются у Дзюбы, Азмуна, Ракицкого и еще 5 игроков

В «Зените» высказались по поводу истекающих сроков контрактов нескольких футболистов.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Что с контрактами «Зенита»? Продлят ли Дзюбу, Азмуна, Ракицкого и других?

«Все вопросы касательно контрактов игроков, которые истекают после сезона, будут обсуждаться в зимнюю паузу», — заявили в пресс-службе клуба.

В июне 2022 года контракты заканчиваются у Сердара Азмуна, Артема Дзюбы, Ярослава Ракицкого, Магомеда Оздоева, Александра Ерохина, Станислава Крицюка, Алексея Сутормина и Михаила Кержакова.

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