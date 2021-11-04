«Зенит» обсудит истекающие контракты зимой. Соглашения заканчиваются у Дзюбы, Азмуна, Ракицкого и еще 5 игроков
В «Зените» высказались по поводу истекающих сроков контрактов нескольких футболистов.
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В «Зените» высказались по поводу истекающих сроков контрактов нескольких футболистов.
«Все вопросы касательно контрактов игроков, которые истекают после сезона, будут обсуждаться в зимнюю паузу», — заявили в пресс-службе клуба.
В июне 2022 года контракты заканчиваются у Сердара Азмуна, Артема Дзюбы, Ярослава Ракицкого, Магомеда Оздоева, Александра Ерохина, Станислава Крицюка, Алексея Сутормина и Михаила Кержакова.