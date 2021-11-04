«Зенит» может допустить женщин и детей на закрытый сектор в игре с «Нижним Новгородом»
КДК РФС закрыл сектор D102 «Газпром Арены» на один матч за нарушение регламента.
КДК РФС закрыл сектор D102 «Газпром Арены» на один матч за нарушение регламента.
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» имеет право допустить женщин и детей до 12 лет на закрытый сектор D102 «Газпром Арены» в домашнем матче 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода». Об этом ТАСС сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
КДК РФС запретил допуск зрителей на сектор D102 «Газпром Арены» на матч «Зенита» с «Нижним Новгородом» из-за нарушения болельщиками дисциплинарного регламента. Нарушения касались домашней игры «Зенита» с московским «Динамо» (4:1), прошедшей 29 октября в рамках 13-го тура РПЛ.
«Женщины и дети до 12 лет могут быть допущены “Зенитом” на закрытый сектор в матче с “Нижним Новгородом”, — сказал Григорьянц.
После 13 туров «Зенит» с 29 очками в активе лидирует в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с екатеринбургским «Уралом» 7 ноября. Домашний матч с «Нижним Новгородом» состоится 19 ноября.