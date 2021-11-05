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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Трабукки: скорее всего, следующим тренером «Спартака» будет итальянец

Футбольный агент Марко Трабукки заявил, что следующим главным тренером «Спартака» станет итальянский специалист.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Следующим тренером “Спартака”, скорее всего, будет итальянец. По моей информации, руководство “Спартака” решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, что это мудрое решение. За последние дни я встречался со многими итальянскими коллегами и понял одно: все ведущие итальянские агенты заняты поисками тренера и спортивного директора для “Спартака”, — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту “Чемпионата” Дмитрию Зимину.

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Сейчас главным тренером красно-белых является португальский специалист Руй Витория, который возглавил клуб летом. После 13 туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

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