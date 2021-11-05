Трабукки: скорее всего, следующим тренером «Спартака» будет итальянец

«Следующим тренером “Спартака”, скорее всего, будет итальянец. По моей информации, руководство “Спартака” решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, что это мудрое решение. За последние дни я встречался со многими итальянскими коллегами и понял одно: все ведущие итальянские агенты заняты поисками тренера и спортивного директора для “Спартака”, — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту “Чемпионата” Дмитрию Зимину.