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19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Трабукки: Карреру уволили, когда «Спартак» шёл вторым. Посчитали, что это плохо

Футбольный агент Марко Трабукки, который представляет интересы итальянского тренера Массимо Карреры, рассказал об уходе своего клиента из московского «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

«Моя судьба изначально зависела от Массимо. Когда его убрали, мои услуги как консультанта оказались не нужны. В России я выучил хорошую пословицу — “от добра добра не ищут”. Массимо уволили, когда команда шла на втором месте. Думаю, мы тогда сделали хорошую работу. Но в руководстве посчитали, что второе место — плохо и надо уволить тренера. Думаю, это ошибка. И я был уверен, что не так просто добиться результата в “Спартаке”. Тренеру нужна большая поддержка, особые условия.

Почему я не получил официальную должность в “Спартаке”? Об этом просто никогда не шло речи. Если бы они хотели, то предложили бы мне эту работу. Но меня вполне устраивало, что Леонид Федун попросил меня заниматься некоторыми трансферами. И на этом всё», — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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