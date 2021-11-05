Трабукки: Карреру уволили, когда «Спартак» шёл вторым. Посчитали, что это плохо

«Моя судьба изначально зависела от Массимо. Когда его убрали, мои услуги как консультанта оказались не нужны. В России я выучил хорошую пословицу — “от добра добра не ищут”. Массимо уволили, когда команда шла на втором месте. Думаю, мы тогда сделали хорошую работу. Но в руководстве посчитали, что второе место — плохо и надо уволить тренера. Думаю, это ошибка. И я был уверен, что не так просто добиться результата в “Спартаке”. Тренеру нужна большая поддержка, особые условия.



Почему я не получил официальную должность в “Спартаке”? Об этом просто никогда не шло речи. Если бы они хотели, то предложили бы мне эту работу. Но меня вполне устраивало, что Леонид Федун попросил меня заниматься некоторыми трансферами. И на этом всё», — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.