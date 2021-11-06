Битвы преследователей. Матчи «Динамо» — «Краснодар» и «Сочи» — ЦСКА откроют 14-й тур РПЛ

ТАСС, 6 ноября. Программа 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 6 ноября четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Арсенал» — «Уфа» (начало — 14:00 мск), «Крылья Советов» — «Химки» (16:30 мск), «Динамо» — «Краснодар» (16:30 мск) и «Сочи» — ЦСКА (19:00 мск).

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 14, 6.11.2021, 19:00 Сочи - ЦСКА -

Одной из центральных встреч дня станет игра между «Сочи» и ЦСКА, которые занимают третье и пятое места в турнирной таблице чемпионата России. В активе сочинцев 24 очка после 13 игр, армейцы за аналогичное количество встреч набрали на одно очко меньше. При этом команда из Краснодарского края только по дополнительным показателям уступает занимающему вторую строчку московскому «Локомотиву». Отставание южан от лидирующего петербургского «Зенита» составляет пять очков, от красно-синих — шесть.

«Сочи» подходит к матчу с ЦСКА в приподнятом эмоциональном состоянии — хозяева предстоящей игры в 13-м туре на выезде обыграли тульский «Арсенал» (2:1). На осеннем отрезке сезона коллектив из Краснодарского края в семи матчах одержал четыре победы, потерпев три поражения. Сочинцы остаются одной из самых бескомпромиссных команд РПЛ (в 13 турах они ни разу не сыграли вничью — восемь побед и пять поражений) — помимо них только грозненский «Ахмат» еще ни разу в этом сезоне не делил очки с соперниками (пять побед и восемь поражений).

ЦСКА в прошлом туре в гостях потерпел поражение от казанского «Рубина» (0:1). В столице Татарстана прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия армейцев (четыре победы и две ничьих). До этого красно-синие проигрывали в премьер-лиге 26 августа, тогда «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу со счетом 1:0. На этой неделе пути «Сочи» и ЦСКА пересеклись еще раз — по итогам жеребьевки ⅛ финала Кубка России они стали соперниками, образовав одну из самых статусных пар этой стадии турнира, игры которой пройдут в начале марта 2022 года.

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Предстоящий матч станет пятым в истории встреч «Сочи» и ЦСКА. Команды по разу одержали победы на берегу Черного моря (2:1 в пользу сочинцев в апреле 2021-го, 3:2 в пользу армейцев в ноябре 2019-го), тогда как в Москве в обоих случаях была зафиксирована ничья (0:0 в 2019-м, 1:1 в 2020-м).

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в предстоящей игре не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Данилу Прохина, а также травмированных Сослана Джанаева, Марко Дуганджича и Дмитрия Воробьева. У ЦСКА и его наставника Алексея Березуцкого список потерь значительно короче — под вопросом находится выход на поле Антона Заболотного. Также команде не поможет Хердур Магнуссон, который продолжает восстанавливаться от травмы и не заявлен на первую часть сезона-2021/22 в РПЛ.

Москва не осталась без зрителей

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 14, 6.11.2021, 16:30 Динамо - Краснодар -

Еще один матч, который можно отнести к центральным в туре, — встреча четвертой и шестой команд чемпионата России — «Динамо» и «Краснодара». Игра на «ВТБ-Арене» могла пройти без зрителей или в другом месте в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора из-за коронавирусных ограничений, введенных на период нерабочих дней в начале месяца. 3 ноября исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил ТАСС, что благодаря усилиям клубов, Российского футбольного союза (РФС) и премьер-лиги удалось согласовать проведение игры в столице при зрителях. Трибуны стадиона будут заполнены на 30% от максимальной вместимости; аналогичное решение было принято и в отношении матча «Спартак» — «Локомотив», который состоится 7 ноября.

Обе команды не могут похвастаться стабильностью результатов — победные игры что у бело-голубых, что у краснодарцев чередуются с потерями очков. Так, «Динамо» в семи осенних турах чемпионата России потерпело три поражения, одержав три победы и один раз сыграв вничью. «Краснодар» на аналогичном отрезке сезона выдал серию из шести игр без поражений (три победы, три ничьих), которая прервалась 30 октября в домашнем матче против самарских «Крыльев Советов» (0:1). Та игра могла закончиться иначе, если бы судьи ошибочно не отменили гол Виктора Классона, что признала экспертно-судейская комиссия при президенте РФС.

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем с «Краснодаром» рассказал о нескольких травмированных игроках основной обоймы команды — из-за дисквалификации бело-голубым не помогут полузащитники Арсен Захарян (из-за мышечного повреждения он не тренируется с командой) и Даниил Фомин, из-за травм в субботу не сыграют хавбек Даниил Лесовой и защитник Диего Лаксальт. Также под вопросом находится появление на поле полузащитника Николы Моро, который тренируется по индивидуальной программе.

У главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко также в распоряжении окажутся не все футболисты. Под вопросом остается участие в матче защитника Александра Мартыновича. Кроме того, из-за травм встречу пропустят игрок обороны Кристиан Рамирес, а также полузащитники Вандерсон и Юрий Газинский.

«Динамо» и «Краснодар» встретятся в рамках чемпионата России в 19-й раз в истории. В 18 предыдущих играх между этими командами наблюдается полное равенство — оба коллектива одержали по шесть побед, еще в шести матчах не выявили победителя. В последнее время преимущество в этих играх на стороне «Динамо» — серия из пяти игр без поражений включает в себя три победы и две ничьих. «Краснодар» в последний раз обыгрывал бело-голубых в сентябре 2018-го, та встреча завершилась со счетом 3:0.

Матчи с участием лауреатов РПЛ по итогам октября

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 14, 6.11.2021, 16:30 Крылья Советов - Химки -

Параллельно с матчем в Москве в Самаре пройдет игра между местными «Крыльями Советов» (седьмое место, 19 очков) и подмосковными «Химками» (15, 12). Хозяев поля возглавляет Игорь Осинькин, который был признан лучшим тренером октября в премьер-лиге. У гостей главного тренера после ухода Игоря Черевченко в конце октября нет, команду к матчам готовит наставник молодежной команды Игорь Ющенко. Как заявил ТАСС накануне матча член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков, имя нового главного тренера команды будет объявлено до 20 ноября.

Самарцы осенью в семи турах одержали четыре победы, потерпев три поражения. Подмосковная команда за аналогичный период также проиграла три раза, еще в трех встречах поделив очки с соперником. Единственную победу на этом отрезке сезона в РПЛ химчане одержали в середине октября, обыграв на своем поле «Ахмат» (2:0).

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 14, 6.11.2021, 14:00 Арсенал Т 0 Уфа 0

В первом матче тура в Туле сойдутся местный «Арсенал» и «Уфа». Команды являются соседями по турнирной таблице, они занимают 14-е и 13-е места, набрав 12 и 13 очков соответственно. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки в РПЛ на сезон-2022/23, минимально — для туляков оно равно одному очку, а уфимцы и вовсе уступают «Ростову» только по дополнительным показателям. В этой игре на поле сойдутся два игрока, отмеченные индивидуальными наградами РПЛ по итогам прошлого месяца, — Кингс Кангва из «Арсенала» (автор лучшего гола октября) и Гамид Агаларов из «Уфы» (лучший игрок месяца, с 11 голами лидирующий в гонке бомбардиров РПЛ).