Тихонову нашли идеальный клуб в РПЛ после ухода из «Астаны»

«Работа в Казахстане в любом случае, как бы там ни сложилось, хороший опыт, — приводит слова Грозного “Матч ТВ”. — Андрей найдет себе новую команду и будет у него все хорошо. Все двери перед ним открыты, наверное, кроме “Спартака”, где решают все Федун и Зарема. Забудьте об этом навсегда. Там выбирают тренеров сквозь сито своего видения. Им нужен топовый тренер с именем. При всем уважении к Андрею, из свободных “спартаковцев” больше шансов поработать в “Спартаке” у Черчесова.



Но если спрашивать меня, то, безусловно, команде нужен Романцев. Только он может вернуть стиль “Спартака”. На месте Андрея, если появится такая возможность, рассматривал бы вариант с “Химками”. На мой взгляд, этот вариант идеальный. А вот в случае успешной работы в “Химках” у Тихонова появится больше шансов, что его кандидатуру всерьез рассмотрят в “Спартаке”. Чем сейчас, когда он вернулся из Казахстана без золота и с дисквалификацией местной федерации футбола».