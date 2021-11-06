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12:28 (мск), источник: Vesti.kz

Тихонову нашли идеальный клуб в РПЛ после ухода из «Астаны»

Экс-тренер костанайского «Тобола», павлодарского «Иртыша» и карагандинского «Шахтера» Вячеслав Грозный высказался по поводу ухода Андрея Тихонова из «Астаны». Он считает, что последнему стоит присмотреться к ФК «Химки», который идет на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ.

Астана
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Instagram

«Астана» объявила об отставке Тихонова 5 ноября.

«Работа в Казахстане в любом случае, как бы там ни сложилось, хороший опыт, — приводит слова Грозного “Матч ТВ”. — Андрей найдет себе новую команду и будет у него все хорошо. Все двери перед ним открыты, наверное, кроме “Спартака”, где решают все Федун и Зарема. Забудьте об этом навсегда. Там выбирают тренеров сквозь сито своего видения. Им нужен топовый тренер с именем. При всем уважении к Андрею, из свободных “спартаковцев” больше шансов поработать в “Спартаке” у Черчесова.

Но если спрашивать меня, то, безусловно, команде нужен Романцев. Только он может вернуть стиль “Спартака”. На месте Андрея, если появится такая возможность, рассматривал бы вариант с “Химками”. На мой взгляд, этот вариант идеальный. А вот в случае успешной работы в “Химках” у Тихонова появится больше шансов, что его кандидатуру всерьез рассмотрят в “Спартаке”. Чем сейчас, когда он вернулся из Казахстана без золота и с дисквалификацией местной федерации футбола».

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Тихонов возглавлял «Астану» с октября прошлого года. Под его руководством клуб выиграл бронзу по итогам сезона-2020, а в нынешнем завоевал серебряные медали. При этом сезон для столичных футболистов не завершился, их ожидают полуфинальные матчи Olimpbet-Кубка Казахстана c «Кайратом» (7 и 20 ноября). Команду к этим играм будет готовить ассистент Тихонова Владимир Ежуров.

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