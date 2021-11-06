Массимо Каррера: Я всегда готов вернуться в «Спартак»

«Если честно, я ничего не знаю про Ваноли в роли тренера. Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в “Спартак”! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию», — сказал Каррера «СЭ».