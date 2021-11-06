«Арсенал» не сумел обыграть «Уфу», игравшую вдесятером с 18-й минуты

На 18-й минуте уфимская команда осталась вдесятером: с поля был изгнан Руслан Фищенко, получивший вторую желтую карточку.

Однако тульская команда не сумела воспользоваться численным преимуществом. Лучшим игроком матча был признан защитник уфимцев Алексей Никитин.

В таблице Премьер-лиги «Арсенал» с 13 очками располагается на 14-й строчке, а «Уфа» (14) занимает 11-е место.