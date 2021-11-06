«Арсенал» не сумел обыграть «Уфу», игравшую вдесятером с 18-й минуты
В стартовом матче 14-го тура РПЛ сезона-2021/22 в Туле местный «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью 0:0.
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УфаПремьер-лига: таблица и календарь
В стартовом матче 14-го тура РПЛ сезона-2021/22 в Туле местный «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью 0:0.
На 18-й минуте уфимская команда осталась вдесятером: с поля был изгнан Руслан Фищенко, получивший вторую желтую карточку.
Однако тульская команда не сумела воспользоваться численным преимуществом. Лучшим игроком матча был признан защитник уфимцев Алексей Никитин.
В таблице Премьер-лиги «Арсенал» с 13 очками располагается на 14-й строчке, а «Уфа» (14) занимает 11-е место.
Следующий матч «Уфа» проведет в гостях против «Ростова» 21 ноября, а «Арсенал» в тот же день сыграет на выезде с «Динамо».