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17:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити».

Манчестер Сити
Манчестер ЮнайтедПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Гости одержали победу — 2:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи.

В добавленное к первому тайму время отличился полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, ему ассистировал Жоау Канселу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Саймон Беннетт и Стюарт Бёрт. Резервный рефери — Роберт Джонс.

«Манчестер Юнайтед» за 11 проведённых туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (23) — на второй позиции. Лидирует лондонский «Челси», в активе которого 25 очков.

Манчестер Юнайтед
0:2
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
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