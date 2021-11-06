«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити».
Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити».
Гости одержали победу — 2:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи.
В добавленное к первому тайму время отличился полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, ему ассистировал Жоау Канселу.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Саймон Беннетт и Стюарт Бёрт. Резервный рефери — Роберт Джонс.
«Манчестер Юнайтед» за 11 проведённых туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (23) — на второй позиции. Лидирует лондонский «Челси», в активе которого 25 очков.