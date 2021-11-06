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18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» разгромили «Химки» в матче РПЛ

В Самаре завершился матч 14-го тура РПЛ.

Крылья Советов
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» «Химки». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Самарцы забили два мяча ещё в первом тайме. Счёт в матче на 20-й минуте открыл Владислав Сарвели.

На 39-й минуте Иван Сергеев удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти.

А на 71-й минуте Роман Ежов поставил точку в этой встрече.

«Крылья Советов» набрали 22 очка и поднялись на 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» занимают 15-е место, набрав 12 очков.

В следующем туре «Крылья Советов» будут принимать «Урал». В свою очередь «Химки» в гостях встретятся с ЦСКА.

Крылья Советов
3:0
Первый тайм: 2:0
Химки
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