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18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» обыграло «Краснодар» и поднялось на второе место в РПЛ

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Краснодар».

Динамо
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

На 52-й минуте арбитр показал красную карточку голкиперу «Динамо» Антону Шунину, решив, что была игра рукой за пределами штрафной, но система VAR помогла разобраться и отменить решение.

На 73-й минуте единственный гол в матче забил форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв. Себастьян Шиманьски сделал передачу на правый край атаки, куда рванул Клинтон Н’Жи, а уже прострел на дальнюю штангу замкнул Грулёв, в касание переправивший мяч в угол ворот.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).

«Динамо» набрало 26 очков в 14 матчах и поднялось на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (21) располагается на седьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).

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1:0
Первый тайм: 0:0
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