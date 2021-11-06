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6 ноября, источник: Чемпионат.com

«Сочи» разгромил ЦСКА, забив три мяча в первом тайме

В Сочи на стадионе «Фишт» завершился матч 13-го тура РПЛ.

Сочи
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Сочи» принимал ЦСКА. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Уже в начале встречи южане забили три мяча. На 4-й минуте Артур Юсупов открыл счёт, воспользовавшись передачей Матео Касьерры. Ещё через 10 минут отличился уже сам Кассьера, а затем он сделал дубль. После 16 минут игры «Сочи» вёл с преимуществом в три мяча.

ЦСКА удалось отыграть один мяч на 57-й минуте. Бактиёр Зайнутдинов после подачи с углового отправил мяч головой в ворота. А уже в концовке Игорь Юрганов поставил точку, отличившись после углового.

«Сочи» набрал 27 очков и упрочил позиции на втором месте в турнирной таблице. ЦСКА занимает пятое место, набрав 23 очка.

Сочи
4:1
Первый тайм: 3:0
ЦСКА
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