«Сочи» разгромил ЦСКА, забив три мяча в первом тайме
В Сочи на стадионе «Фишт» завершился матч 13-го тура РПЛ.
Сочи
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В Сочи на стадионе «Фишт» завершился матч 13-го тура РПЛ.
«Сочи» принимал ЦСКА. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Уже в начале встречи южане забили три мяча. На 4-й минуте Артур Юсупов открыл счёт, воспользовавшись передачей Матео Касьерры. Ещё через 10 минут отличился уже сам Кассьера, а затем он сделал дубль. После 16 минут игры «Сочи» вёл с преимуществом в три мяча.
ЦСКА удалось отыграть один мяч на 57-й минуте. Бактиёр Зайнутдинов после подачи с углового отправил мяч головой в ворота. А уже в концовке Игорь Юрганов поставил точку, отличившись после углового.
«Сочи» набрал 27 очков и упрочил позиции на втором месте в турнирной таблице. ЦСКА занимает пятое место, набрав 23 очка.