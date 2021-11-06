«Сочи» разгромил ЦСКА, забив три мяча в первом тайме

Уже в начале встречи южане забили три мяча. На 4-й минуте Артур Юсупов открыл счёт, воспользовавшись передачей Матео Касьерры. Ещё через 10 минут отличился уже сам Кассьера, а затем он сделал дубль. После 16 минут игры «Сочи» вёл с преимуществом в три мяча.