Сердар Азмун проводит 100-й матч за «Зенит»

Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». К 17-й минуте счёт не открыт — 0:0.



Нападающий Сердар Азмун вышел в стартовом составе «Зенита» на эту встречу. Для иранского форварда это 100-й матч в составе санкт-петербургской команды.



«Зенит» набрал 29 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (10) располагается на 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).