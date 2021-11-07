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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Урала»: мы могли победить «Зенит»

Защитник екатеринбургского «Урала» Арсен Адамов прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

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УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Могли победить, играли в большинстве. Думаю, одно очко с лидером чемпионата тоже неплохо. Но сегодня было бы хорошо, если бы в конце дожали и выиграли. Мы забили пять мячей — это очень мало. Работаем, но что-то не получается. Будем ещё работать. На нас давит, что мало забиваем. Но хорошо, что хотя бы не много пропускаем.

Я пропустил игру с “Химками”, потому что болел, была высокая температура. Начал тренироваться только два дня назад. Сделал две тренировки и вышел на игру. Переиграл сборников? Не знаю. Желаю удачи нашей сборной, чтобы пробились на чемпионат мира. Конечно, попасть в сборную каждый хочет. Будем работать. Думаю, в марте получится поехать», — сказал Адамов в эфире «Матч Премьер».

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