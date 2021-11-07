«Ростов» разгромил «Рубин» в домашнем матче РПЛ
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Футболисты «Ростова» на своем поле разгромили казанский «Рубин» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Футболисты «Ростова» на своем поле разгромили казанский «Рубин» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Воскресная встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 5:1. На гол Солтмурада Бакаева (35-я минута) ростовчане ответили точными ударами Хорена Байрамяна (42), Дмитрия Полоза (50), Понтуса Альмквиста (55), Али Соу (65) и Данилы Глебова (82).
«Ростов» с 16 очками занимает десятое место в турнирной таблице и отстает от идущего двумя строчкам выше «Рубина» на три балла.