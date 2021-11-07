«Спартак» в меньшинстве избежал поражения от «Локомотива»

Первый гол в матче забил Джирано Керк, который отправил мяч в ворота после передачи от Франсуа Камано. Через десять минут после пропущенного гола защитник Руслан Литвинов получил вторую желтую карточку и покинул поле. Несмотря на это, после перерыва Наиль Умяров сравнял счет ударом из-за пределов штрафной.

«Спартак» не может одержать победу уже четыре матча подряд, в прошлых турах команда уступила «Зениту» (1:7), а также сыграла вничью с «Динамо» (2:2) и «Ростовом» (1:1). В турнирной таблице команда занимает девятое место, набрав 19 очков в 14 матчах.