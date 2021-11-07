«Спартак» в меньшинстве избежал поражения от «Локомотива»
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 14-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на поле «Открытие Банк Арены» и завершилась со счетом 1:1.
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 14-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на поле «Открытие Банк Арены» и завершилась со счетом 1:1.
Первый гол в матче забил Джирано Керк, который отправил мяч в ворота после передачи от Франсуа Камано. Через десять минут после пропущенного гола защитник Руслан Литвинов получил вторую желтую карточку и покинул поле. Несмотря на это, после перерыва Наиль Умяров сравнял счет ударом из-за пределов штрафной.
«Спартак» не может одержать победу уже четыре матча подряд, в прошлых турах команда уступила «Зениту» (1:7), а также сыграла вничью с «Динамо» (2:2) и «Ростовом» (1:1). В турнирной таблице команда занимает девятое место, набрав 19 очков в 14 матчах.
«Локомотив» не проигрывает на протяжении четырех матчей подряд. В прошлых турах команда обыграла «Нижний Новогород» (2:1) и «Сочи» (2:1), а также сыграла вничью с «Рубином» (2:2). В турнирной таблице команда занимает четвертое место, заработав 25 очков в 14 матчах.