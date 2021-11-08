«Спартак» уволит Руя Виторию. Он не был героем, но оставит добрую память
Колонка Дмитрия Егорова.
Колонка Дмитрия Егорова.
«Спартак», играя час в меньшинстве, не просто спасается от поражения от «Локо», но также показывает агрессивный и достойный уважения футбол. Тем горше, что именно этот матч заканчивает карьеру Руя Витории в московском клубе. Пятое место по итогам первого круга теперь недостижимо — значит, по условиям контракта цель не выполнена, неустойка сокращается вдвое, и руководство «Спартака», воспользовавшись опцией, уберет главного тренера к зимней паузе.
Но Руй, конечно же, останется в истории положительным персонажем, потому что ни с кем не конфликтовал, не позволял себе срывов, не ввязывался в острые споры и в подковерные игры. Он просто работал, был вдалеке от склок и принимал неудачи молча, стоя лицом к лицу с болельщиками, пока последний из фанатов не покидал трибуну.
К поведению Руя действительно не придраться — он был приятен всем.
Не хотела команда играть по заявленной им стратегии, построенной на владении? Витория шел навстречу, возвращая привычные для игроков 3−5−2 и силовой футбол.
Не покупали ему нужных игроков? Витория не плакался, не ходил по кабинетам, не разводил протестные движения в СМИ, а говорил, что у него и так отличная команда.
Со скандалом увольнялся приглашавший Руя Попов? Витория ответил, что раз Дмитрий покинул клуб, значит, так надо и на его работу это не повлияет.
Он (тут можно процитировать фразу, сказанную Руем после «Локо») «верил в свое дело и, будучи вне “Спартака”, обязательно вспомнит много интересных историй».
Здесь и уникальная победа над «Наполи», и достойная ничья с «Лестером», и спасение с «Динамо», и выигранный предсезонный турнир — за все это аполитичного и приятного Руя обязательно вспомнят добрым словом, а за все плохое, включая рекордное поражение 1:7 от «Зенита», достанется другим.
Да и какие могут быть претензии к Рую? За пять защитников, что ли, его ругать? Или за Рассказова вместо Кутепова? Да бросьте. Теплый и симпатичный португальский дядя столь долго был заложником обстоятельств, что вместо ругани и огорчений лучше порадоваться, что вскоре Руй обретет более миллиона долларов разом, а также свободу от «Спартака» и великого российского футбола.
Да и «Спартак» вряд ли теряет кого-то значимого. Клубу нужен харизматик и герой, а Руя, конечно, таким не назовешь. Да и не так уж он и стремился быть героем. Но в том, что о Витории останется добрая память, — в этом нет никаких сомнений.
Дмитрий Егоров