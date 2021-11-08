«Спартак» уволит Руя Виторию. Он не был героем, но оставит добрую память

«Спартак», играя час в меньшинстве, не просто спасается от поражения от «Локо», но также показывает агрессивный и достойный уважения футбол. Тем горше, что именно этот матч заканчивает карьеру Руя Витории в московском клубе. Пятое место по итогам первого круга теперь недостижимо — значит, по условиям контракта цель не выполнена, неустойка сокращается вдвое, и руководство «Спартака», воспользовавшись опцией, уберет главного тренера к зимней паузе.

Но Руй, конечно же, останется в истории положительным персонажем, потому что ни с кем не конфликтовал, не позволял себе срывов, не ввязывался в острые споры и в подковерные игры. Он просто работал, был вдалеке от склок и принимал неудачи молча, стоя лицом к лицу с болельщиками, пока последний из фанатов не покидал трибуну.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1f80972e3f3066e0549b" data-vnd="1f80972e3f3066e0549b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1f80972e3f3066e0549b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

К поведению Руя действительно не придраться — он был приятен всем.

Не хотела команда играть по заявленной им стратегии, построенной на владении? Витория шел навстречу, возвращая привычные для игроков 3−5−2 и силовой футбол.

Не покупали ему нужных игроков? Витория не плакался, не ходил по кабинетам, не разводил протестные движения в СМИ, а говорил, что у него и так отличная команда.

Со скандалом увольнялся приглашавший Руя Попов? Витория ответил, что раз Дмитрий покинул клуб, значит, так надо и на его работу это не повлияет.

Руй не жаловался ни на судей, ни на погоду, ни на заговор, ни на календарь, ни на Telegram, ни на перевод, ни на Зарему, ни на «Спартак».

Он (тут можно процитировать фразу, сказанную Руем после «Локо») «верил в свое дело и, будучи вне “Спартака”, обязательно вспомнит много интересных историй».

Здесь и уникальная победа над «Наполи», и достойная ничья с «Лестером», и спасение с «Динамо», и выигранный предсезонный турнир — за все это аполитичного и приятного Руя обязательно вспомнят добрым словом, а за все плохое, включая рекордное поражение 1:7 от «Зенита», достанется другим.

Да и какие могут быть претензии к Рую? За пять защитников, что ли, его ругать? Или за Рассказова вместо Кутепова? Да бросьте. Теплый и симпатичный португальский дядя столь долго был заложником обстоятельств, что вместо ругани и огорчений лучше порадоваться, что вскоре Руй обретет более миллиона долларов разом, а также свободу от «Спартака» и великого российского футбола.

Да и «Спартак» вряд ли теряет кого-то значимого. Клубу нужен харизматик и герой, а Руя, конечно, таким не назовешь. Да и не так уж он и стремился быть героем. Но в том, что о Витории останется добрая память, — в этом нет никаких сомнений.