Артем Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры

«С того дня, как было сделано это фото, я боялся, что когда-то этот день настанет, и нужно будет сдержать слово и завершить карьеру. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом. А пока — с головой в новую жизнь», — написал Ребров на своей странице в соцсетях.