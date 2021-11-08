Упущенный шанс «Локомотива», бенефис Кассьеры: итоги 14-го тура РПЛ

«Динамо» победило «Краснодар» без Варелы, Захаряна и Фомина

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 14, 6.11.2021, 16:30 Динамо 1 Краснодар 0

Московское «Динамо» накануне встречи с «Краснодаром» в субботу лишилось сразу трех ведущих футболистов: Даниил Фомин пропустил матч из-за перебора желтых карточек, Гильмермо Варела — из-за травмы, Арсен Захарян по обеим этим причинам. Тем не менее «бело-голубые» смогли добиться победы со счетом 1:0 благодаря голу Вячеслава Грулева в середине второго тайма.

На 52-й минуте арбитр Владимир Москалев показал красную карточку вратарю «Динамо» Антону Шунину, поскольку посчитал, что тот сыграл руками за пределами штрафной, но после просмотра видео судья отменил свое решение.

«Хочу сказать, что я горд командой, тем качеством игры, той самоотдачей, которую она показала, — заявил после матча главный тренер “Динамо” Сандро Шварц. — Особенно это касается игры в обороне во втором тайме. Сегодня у нас отсутствовали важные игроки, но команда проявила себя исключительно с лучшей стороны. Конечно, в некоторых моментах мы могли бы лучше сыграть на контратаках, более того, у нас были моменты и в первом тайме, когда мы могли повести в счете. Я рад, что мы добились победы, завоевали три очка, рад той энергии и смелости, с которой мы сегодня противостояли “Краснодару”».

«Горожане» потерпели третье поражение подряд, если брать в расчет и кубковый матч с «Кубанью». В этих встречах команда Виктора Ганчаренко не забила ни одного гола, а пропустила пять мячей.

Урош Спайич и Вячеслав Грулев (слева направо) | Источник: РИА "Новости"

Кассьерра разгромил ЦСКА

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 14, 6.11.2021, 19:00 Сочи 4 ЦСКА 1

В другом ключевом матче субботы «Сочи» с крупным счетом обыграл московский ЦСКА. Уже к 16-й минуте матча южане вели — 3:0. Во втором тайме армейцы отыграли один мяч после точного удара Бактиера Зайнутдинова, но в концовке игры Игорь Юрганов забил четвертый гол в ворота Игоря Акинфеева и установил окончательный счет — 4:1.

Главным героем встречи стал нападающий «Сочи» Матео Кассьерра, который поучаствовал во всех голах хозяев — дважды забил сам и еще два раза ассистировал партнерам. На счету нападающего из Колумбии семь голов и три результативных передачи в восьми матчах РПЛ.

«Были наши болельщики, зрители и настоящий футбольный антураж. Это добавляет командам драйва, они показывают себя с лучшей стороны. Первый тайм нам удался. Мы могли забить и больше. Но есть большие вопросы по второму тайму. Мы выдержали натиск, оборонялись самоотверженно», — заявил на пресс-конференции после матча главный тренер сочинцев Владимир Федотов.

Также в субботу тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Уфой» — 0:0, несмотря на то что с 18-й минуты хозяева играли в большинстве после удаления Руслана Фищенко.

Самарские «Крылья Советов» на своем поле со счетом 3:0 обыграли подмосковные «Химки». Нападающий самарского клуба Владислав Сарвели забил шестой гол в текущем сезоне и отдал голевой пас Роману Ежову. Еще один гол забил с пенальти вызванный в сборную России форвард Иван Сергеев. Благодаря этой победе команда Игоря Осинькина обошла «Краснодар» и поднялась на шестое место в турнирной таблице.

«Зенит» теряет очки, «Ростов» громит «Рубин»

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 14, 7.11.2021, 14:00 Урал 0 Зенит 0

В первом матче воскресенья лидер чемпионата «Зенит» играл с «Уралом» в Екатеринбурге. В случае победы петербуржцы досрочно выигрывали первый круг РПЛ. Однако за весь первый тайм «сине-бело-голубые» не смогли создать ни одного голевого момента у ворот соперника.

В перерыве главный тренер «Зенита» Сергей Семак заменил Артема Дзюбу и Ярослава Ракицкого на Александра Ерохина и Малкома, но уже на 51-й минуте петербуржцы оказались в меньшинстве после удаления Клаудиньо. В итоге игра завершилась нулевой ничьей. «Сине-бело-голубые» набрали 30 очков и продолжают лидировать в РПЛ.

«Игра абсолютно не получилась. В первом тайме было мало активностей. Тот контроль мяча, который у нас был, не реализовывался в острые моменты. Нужно было во всём добавлять: в движении, в работе с мячом. В перерыве изменили схему, но, к сожалению, удаление спутало нам все карты. Сложнее, конечно, было играть в меньшинстве. Тем не менее, что касается атаки, то у нас были подходы. На победу в любом случае сегодня мы не наиграли. Будем разбирать игру. Такое качество игры недопустимо», — заявил Семак на пресс-конференции.

Игровой эпизод матча "Зенита" и "Урала" | Источник: РИА "Новости"

Встреча «Ростова» и «Рубина» в воскресенье, напротив, получилась сверхрезультативной. Казанцы открыли счет на 35-й минуте после мяча Солтмурада Бакаева, но еще до перерыва Хорен Байрамян забил ответный гол, а во втором тайме дончане четыре раза поразили ворота Юрия Дюпина. По голу забили Дмитрий Полоз, Понтус Алквист, Али Соу и Данил Глебов.

Дерби с удалениями

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 14, 7.11.2021, 19:00 Спартак 1 Локомотив 1

«Локомотив» имел шанс сократить отставание от «Зенита» до трех очков, но для этого команде Маркуса Гисдоля нужно было обыгрывать «Спартак». По ходу первого тайма «красно-зеленые» сделали многое для победы: на 23-й минуте они повели в счете после гола Джирано Керка, а на 35-й минуте вынудили Руслана Литвинова заработать вторую желтую карточку и удалиться с поля.

Однако даже в меньшинстве «Спартак» сумел отыграться после точного удара Наиля Умярова в середине второго тайма — 1:1. А уже после финального свистка случилось еще одно удаление — на этот раз у «Локомотива». Вторую желтую карточку за споры с арбитром получил Тин Едвай.

Наиль Умяров ("Спартак") | Источник: РИА "Новости"

После ничьей со «Спартаком» «красно-зеленые» набрали 25 очков и остались на четвертом месте в таблице. Они уступают не только «Зениту», но и «Сочи» с «Динамо».

В еще одном матче воскресенья грозненский «Ахмат» на своем поле обыграл «Нижний Новгород» со счетом 3:1. Для нижегородцев это уже четвертое поражение подряд.