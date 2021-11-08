Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.11
Осасуна
Реал Сосьедад
02
Футбол. Зарубежный
7.11
Мальорка
Эльче
22
Футбол. Зарубежный
7.11
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
7.11
Милан
Интер
11
Футбол. Зарубежный
7.11
Ренн
Лион
41
Футбол. Зарубежный
7.11
Бетис
Севилья
02
Все события
18:00 (мск), источник: Sport24

«Спартаку» грозит закрытие ряда трибун на один матч РПЛ

Председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании в четверг рассмотрит скандирование ненормативной лексики болельщиками московского «Спартака» на секторах B в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Что касается матча “Спартак” — “Локомотив”, то там скандирования болельщиками обоих клубов, а также у “Спартака” пиротехника. Скандирования на четырех секторах трибуны B. По игре “Сочи” — ЦСКА у болельщиков гостей пиротехника и скандирование», — сказал Григорьянц ТАСС.

Читайте также
«Спартак»: чем хуже, тем лучше. Ничья в меньшинстве и с тенью Ваноли за спиной Витории

Ранее КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 80 тыс. рублей за скандирования ненормативной лексики болельщиками на матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Также было решено запретить допуск зрителей на сектора B103 и B104 на один ближайший матч условно. Комитет назначил «Спартаку» испытательный срок до конца сезона-2021/22.

В этом сезоне КДК РФС наказал санкт-петербургский «Зенит» по итогам матча 12-го тура против «Спартака» (7:1) запретом допуска зрителей на игру с «Динамо» условно, также клуб был оштрафован на 70 тыс. рублей.

После чего КДК РФС наказал «Зенит» по итогам игры с «Динамо» (4:1) запретом допуска зрителей на сектор D102 «Газпром-Арены» на следующий домашний матч команды с «Нижним Новгородом» из-за нарушения болельщиками дисциплинарного регламента.

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив
 «Живем в 21-м веке». Футболист «Зенита» рассказал, как сходил в женский туалет
«Я и не знал, что она так умеет». Видео мужа, удивленного позами жены на эпиляции, стало вирусным: 7 млн просмотров
Фоторепортажи
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь