«Спартаку» грозит закрытие ряда трибун на один матч РПЛ

«Что касается матча “Спартак” — “Локомотив”, то там скандирования болельщиками обоих клубов, а также у “Спартака” пиротехника. Скандирования на четырех секторах трибуны B. По игре “Сочи” — ЦСКА у болельщиков гостей пиротехника и скандирование», — сказал Григорьянц ТАСС.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 80 тыс. рублей за скандирования ненормативной лексики болельщиками на матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Также было решено запретить допуск зрителей на сектора B103 и B104 на один ближайший матч условно. Комитет назначил «Спартаку» испытательный срок до конца сезона-2021/22.

В этом сезоне КДК РФС наказал санкт-петербургский «Зенит» по итогам матча 12-го тура против «Спартака» (7:1) запретом допуска зрителей на игру с «Динамо» условно, также клуб был оштрафован на 70 тыс. рублей.