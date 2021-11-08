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18:13 (мск), источник: Sports.Ru

«Ваноли ожидает назначение в “Спартак” до конца года или в зимнюю паузу». Арустамян об экс-ассистенте Конте

Журналист Нобель Арустамян рассказал о том, что новым тренером «Спартака» может стать Паоло Ваноли, многолетний ассистент Антонио Конте.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Уже практически все на рынке знают о контактах представителей “Спартака” с тренером Паоло Ваноли. Недавно об этом писала авторитетная La Gazzetta dello Sport.

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Ваноли — многолетний ассистент Антонио Конте, и тот настойчиво звал помощника в «Тоттенхэм». Параллельно Паоло вел переговоры со «Спартаком» и активно интересовался этим вариантом в беседах с посредниками и представителями клуба. Как уверяли тренера, его очень хотят видеть в Москве.

В итоге Ваноли не включен в список помощников Конте в «Тоттенхэме». Разумный вывод: теперь Паоло может возглавить «Спартак». По крайней мере сам он в этом уверен, раз отказался от переезда в Лондон. Ваноли до последнего колебался и хотел гарантий: если не едет в АПЛ, то получает работу в РПЛ.

По моим данным, тренер ожидает назначение до конца года, в крайнем случае в зимнюю паузу.

Насколько я знаю, «Спартак» консультировался по поводу Ваноли со скаутом «ПСЖ» Лукой Каттани. Отсюда вывод: в случае назначения Паоло именно Каттани, вероятно, станет спортивным директором «Спартака» — вскоре после истечения контракта с парижанами. Об интересе «Спартака» к Каттани в сентябре сообщал «Чемпионат».

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Тут «Спартак» ведет себя логично. Главный тренер и спортдир приезжают в связке, как и должно быть. Пока Каттани обременен действующим соглашением с «ПСЖ», но оно истекает в мае.

Обладатель Кубка УЕФА и Кубка Италии с «Пармой», Ваноли заметную часть тренерской карьеры посвятил молодежному сектору сборной Италии — чтобы в итоге войти в штаб Конте на Евро-2016. Затем Антонио и Паоло сотрудничали в «Челси» и «Интере».

Как минимум в «нерадзурри» Ваноли не был главным ассистентом Конте. В целом, Паоло достаточно загадочная фигура.

Интересно, как история с новым тренером коррелирует с переговорами о покупке 20 процентов акций «Спартака» арабским конгломератом City Football Group. Чем эти переговоры закончатся, вопрос открытый, но они точно есть — и любопытно, как впоследствии потенциальные новые акционеры могут влиять на назначениями. Если, конечно, новые акционеры появятся", — написал Нобель.

Нынешний тренер «Спартака» Руй Витория пришел в клуб в мае 2021 года. Сейчас красно-белые занимают 9-е место в РПЛ, отставая от первого места на 11 очков.

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