Клаудиньо попросил прощения у «Зенита» и фанатов после удаления в матче с «Уралом»

— Я очень огорчен тем, что произошло в Екатеринбурге, и прошу прощения у команды и болельщиков, — сказал Клаудиньо. — У меня совершенно не было злого умысла и желания нанести травму игроку «Урала», я просто отрабатывал эпизод до конца. Однако я оставил команду в меньшинстве, и это полностью моя вина. Обещаю, что буду работать еще усерднее, чтобы впредь избегать таких ситуаций и приносить еще больше пользы «Зениту». Это первая красная карточка в моей карьере — и я сделаю все, чтобы она стала последней.