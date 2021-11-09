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09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-наставник «Химок» Игорь Черевченко раскритиковал VAR в России

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко раскритиковал систему VAR в России.

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Источник: РИА "Новости"
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«Перед началом сезона к нам приезжали из судейского корпуса: показывали новые поправки. Единственное, что мне не нравится в судействе — это VAR.

Поймите, когда смотришь матчи европейских лиг, то там нет больших пауз — как это бывает в российском чемпионате. У нас могут и по пять минут рассматривать момент. Сейчас начнётся зима, футболистам холоднее стоять без дела… В итоге главный сам идёт смотреть.

В чемпионате Испании, например, судьи на VAR просматривают эпизод до того, как мяч выйдет за пределы поля. Они минимизируют игровые паузы. Долгие паузы сбивают ритм игры — всё то, что так нравится болельщикам. Таких пауз во время игры может быть и три, и четыре. Моё мнение: все эти моменты надо доработать», — сказал Черевченко в эфире телепрограммы «Футбол России».

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