Экс-наставник «Химок» Игорь Черевченко раскритиковал VAR в России

«Перед началом сезона к нам приезжали из судейского корпуса: показывали новые поправки. Единственное, что мне не нравится в судействе — это VAR.



Поймите, когда смотришь матчи европейских лиг, то там нет больших пауз — как это бывает в российском чемпионате. У нас могут и по пять минут рассматривать момент. Сейчас начнётся зима, футболистам холоднее стоять без дела… В итоге главный сам идёт смотреть.



В чемпионате Испании, например, судьи на VAR просматривают эпизод до того, как мяч выйдет за пределы поля. Они минимизируют игровые паузы. Долгие паузы сбивают ритм игры — всё то, что так нравится болельщикам. Таких пауз во время игры может быть и три, и четыре. Моё мнение: все эти моменты надо доработать», — сказал Черевченко в эфире телепрограммы «Футбол России».