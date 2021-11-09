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09:50 (мск), источник: Sport24

Арустамян анонсировал качественное усиление ЦСКА в ближайшее трансферное окно

Известный футбольный журналист Нобель Арустамян анонсировал качественное усиление ЦСКА в ближайшее трансферное окно.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«По моей информации, ЦСКА зимой купит одного-двух качественных игроков», — сказал Арустамян в «Коммент. Шоу».

«Когда я смотрю на состав ЦСКА в атаке, мне просто реально страшно», — также отметил Нобель.

ЦСКА после 14 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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