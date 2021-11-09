Экс-скаут «Зенита» — о том, как клуб упустил Агаларова: «После двух тренировок и матча отправили домой»

— Ваши главные достижения в «Зените»?
— Греют душу два игрока. Совместными усилиями довели Сабу Сазонова до уровня РПЛ — он дебютировал в «Зените», сейчас перешел в «Динамо». Я был одним из немногих, кто верил в талант Сабы. Увидел в нем редкое сочетание качеств для центрального защитника: при росте 193 см Сазонов быстрый и очень сильный, плюс силен ментально.
Большинство в спортивном блоке «Зенита» обращали внимание на ошибки Сазонова в позиционной игре, при начале атак, верили в него не как, например, в Прохина. Хотя на мой взгляд все минусы Сабы со временем нивелируются за счет кропотливой работы и опыта, и он будет в сборной России.
— Кто второй предмет гордости?
— Убедили перейти в «Зенит» Кирилла Щетинина. Пришлось уговаривать и его родителей. Согласен, «Локомотиву» за него заплатили большие деньги (по данным Sport24, 20 миллионов рублей), но у Кирилла по-прежнему серьезный потенциал. Его отдали в аренду «Ростову», в октябре он дебютировал в РПЛ. У «Ростова» есть право выкупа, и надеюсь, в конце сезона им воспользуются. По технической оснащенности и дриблингу Щетинин схож с Пиняевым, а Кирилла считаю даже более разносторонним.
— Вы долго уговаривали семью Щетинина, составляли программу развития карьеры. Зачем?
— Это футболист с редким набором качеств — к сожалению, Россия не Бразилия, такие таланты можно пересчитать по пальцам. Если будет постепенно развиваться, а не стагнировать на молодежном уровне, может достигнуть уровня, скажем, Иосифова.
— Вы назвали всего двух игроков. Могли добиться большего?
— Конечно. Работа была выстроена так: мы привозим футболистов, и тренер за день, два, пять должен решить, брать или не брать на контракт. Парням приходилось с первой же тренировки себя проявлять — хотя все адаптируются по-разному. По моему опыту, только на вторую неделю можно показать реальный уровень. Самый яркий пример: «Зенит-2» остро нуждался в центральном нападающем, мы привезли Гамида Агаларова. После двух тренировок и одного контрольного матча его отправили домой. Не первый и не последний такой случай — и всякий раз игроку толком не давали шанса.