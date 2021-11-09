«Зенит» оспорит удаление Клаудиньо в матче чемпионата России с «Уралом»

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Санкт-петербургский «Зенит» оспорит удаление полузащитника Клаудиньо в гостевом матче 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Уралом», обратившись в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил источник.

Встреча прошла 7 ноября в Екатеринбурге и завершилась вничью со счетом 0:0. Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол на 51-й минуте матча.

«Зенит» подаст протест на прямую красную карточку Клаудиньо в ЭСК, — сказал собеседник агентства. — Указано, что Клаудиньо изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал. Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее".

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Одним из таких прецедентов была ситуация с нарушением правил защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева на нападающем «Зенита» Эмилиано Ригони. В августе 2020 года в матче пятого тура чемпионата России Скопинцеву была показана прямая красная карточка за фол на Ригони, которая затем была отменена решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, и футболист смог сыграть в следующем туре.