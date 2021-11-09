«Локомотив» о травме Бека-Бека: «Ничего серьезного. После нескольких дней восстановления вернется в тренировочный процесс»

«Ничего серьезного у Бека-Бека нет. Медицинский штаб “Локомотива” находился в контакте с медицинским штабом молодежной сборной Франции.



Медштабы совместно решили, что игроку нужен небольшой перерыв. Игроку понадобится несколько дней на восстановление.



После этого он будет включен в полноценный тренировочный процесс и будет планомерно готовиться к матчу с “Ахматом”, — сказали в пресс-службе клуба.