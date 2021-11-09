«Локомотив» о травме Бека-Бека: «Ничего серьезного. После нескольких дней восстановления вернется в тренировочный процесс»
«Локомотив» рассказал о состоянии полузащитника Алексиса Бека-Бека.
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«Локомотив» рассказал о состоянии полузащитника Алексиса Бека-Бека.
20-летний хавбек получил мышечную травму бедра в молодежной сборной Франции и досрочно вернется в «Локо».
«Ничего серьезного у Бека-Бека нет. Медицинский штаб “Локомотива” находился в контакте с медицинским штабом молодежной сборной Франции.
Медштабы совместно решили, что игроку нужен небольшой перерыв. Игроку понадобится несколько дней на восстановление.
После этого он будет включен в полноценный тренировочный процесс и будет планомерно готовиться к матчу с “Ахматом”, — сказали в пресс-службе клуба.
В 7 матчах РПЛ Бека-Бека отдал 1 голевой пас.