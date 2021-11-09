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15:56 (мск), источник: Sports.Ru

«Локомотив» о травме Бека-Бека: «Ничего серьезного. После нескольких дней восстановления вернется в тренировочный процесс»

«Локомотив» рассказал о состоянии полузащитника Алексиса Бека-Бека.

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Источник: РИА "Новости"
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Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека получил травму

20-летний хавбек получил мышечную травму бедра в молодежной сборной Франции и досрочно вернется в «Локо».

«Ничего серьезного у Бека-Бека нет. Медицинский штаб “Локомотива” находился в контакте с медицинским штабом молодежной сборной Франции.

Медштабы совместно решили, что игроку нужен небольшой перерыв. Игроку понадобится несколько дней на восстановление.

После этого он будет включен в полноценный тренировочный процесс и будет планомерно готовиться к матчу с “Ахматом”, — сказали в пресс-службе клуба.

В 7 матчах РПЛ Бека-Бека отдал 1 голевой пас.

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