Отец Агаларова рассказал подробности просмотра футболиста в «Зените-2»

«Я помню время, когда он поехал на просмотр в “Зенит”. Селекционный отдел команды его отметил и пригласил на просмотр. Гамида определили в “Зенит-2”. В тот момент команда готовилась к календарной игре.

У команды есть определенные нагрузки — после выходного дня тренажерный зал. После больших нагрузок Гамид должен был сыграть просмотровую, двухстороннюю игру. С учетом всех нагрузок проявить себя было сложно. Нельзя сказать, что «Зенит-2» должен был готовить Гамида к этому просмотру. Нет, Гамид влился в коллектив и готовился вместе с командой к чемпионату".

Агаларов также отметил, что в сложившейся ситуации нет виноватых.

«Возможно, специалисты не знали нюансы, которые были перед просмотровой игрой. Было же много разных футболистов, которые приехали на просмотр. Специалисты же не могут знать, что Гамид тренировался с “Зенитом-2”. Просто не знали, что он перегружен после большого тренировочного занятия. И сейчас не показывает игру, которую увидел селекционный отдел. В этой ситуации нет никаких виноватых. Так просто сложилось».

Ранее, 9 ноября, экс-скаут «Зенита» Маргарян в интервью Sport24 рассказал, что Гамид Агаларов после двух тренировок и одной просмотровой игры не подошел под требования селекционного отдела команды.