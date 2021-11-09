ЭСК РФС проверит удаление Клаудиньо в матче с «Уралом»

Как сообщает «Чемпионат», при разборе удаления бразильского футболиста комиссия будет опираться на похожие прецеденты в других матчах. Подобные столкновения происходили у Романа Еременко и Ильи Кухарчука («Ростов» — «Урал» — 29-й тур РПЛ сезона-2020/21), Дмитрия Скопинцева и Эмилиано Ригони («Динамо» — «Зенит» — 5-й тур РПЛ сезона-2020/21), Уэстона Маккенни с Клаудиньо («Зенит» — «Ювентус» — 3-й тур ЛЧ сезона-2021/22).