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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЭСК РФС проверит удаление Клаудиньо в матче с «Уралом»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит удаление полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (0:0).

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Чемпионат», при разборе удаления бразильского футболиста комиссия будет опираться на похожие прецеденты в других матчах. Подобные столкновения происходили у Романа Еременко и Ильи Кухарчука («Ростов» — «Урал» — 29-й тур РПЛ сезона-2020/21), Дмитрия Скопинцева и Эмилиано Ригони («Динамо» — «Зенит» — 5-й тур РПЛ сезона-2020/21), Уэстона Маккенни с Клаудиньо («Зенит» — «Ювентус» — 3-й тур ЛЧ сезона-2021/22).

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Ранее сообщалось, что «Зенит» подаст протест в ЭСК РФС на прямую красную карточку Клаудиньо. Питерский клуб в сезоне-2021/22 лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 14 матчах.

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