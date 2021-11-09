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9 ноября, источник: Sports.Ru

ЦСКА ищет форварда и центрального защитника. Березуцкий недоволен Чаловым

ЦСКА намерен подписать нападающего и центрального защитника в зимнее трансферное окно.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер армейцев Алексей Березуцкий недоволен игрой Федора Чалова и хочет, чтобы в команде появился новый забивной нападающий, сообщает журналист Иван Карпов.

Кроме того, ЦСКА намерен приобрести центрального защитника, так как Бруно Фукс подвержен травмам, родная позиция Яки Бийола — в полузащите, а Виктор Васин часто ненадежен.

В этом сезоне Чалов провел 16 матчей за ЦСКА во всех турнирах. На его счету 3 гола и 5 результативных передач.

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