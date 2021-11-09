ЦСКА ищет форварда и центрального защитника. Березуцкий недоволен Чаловым

Главный тренер армейцев Алексей Березуцкий недоволен игрой Федора Чалова и хочет, чтобы в команде появился новый забивной нападающий, сообщает журналист Иван Карпов.

Кроме того, ЦСКА намерен приобрести центрального защитника, так как Бруно Фукс подвержен травмам, родная позиция Яки Бийола — в полузащите, а Виктор Васин часто ненадежен.