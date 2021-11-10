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10:20 (мск), источник: Матч ТВ

«Обещал отцу до зимы забить 10 мячей. Теперь он требует хет-трики». Агаларов — в интервью «Матч ТВ»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов в эфире «Матч ТВ» рассказал об обещании, которое дал отцу перед стартом Тинькофф Российской премьер-лиги. Также форвард высказался о повышенном внимании со стороны защитников команд-соперников.

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Источник: ФК "Уфа"

Агаларов занимает первую строчку в списке бомбардиров РПЛ.

— 11 мячей — это нормально. Могло быть как больше, так и меньше. Перед сезоном я обещал отцу до зимы забить 10 голов, стремился к этому, была такая минимальная планка. Сейчас он требует от меня хет-трики. Ему мало, да и мне тоже.

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Я уверен мне не дадут зазнаться родители, близкие. Отец говорит, чтобы я не читал о себе в интернете, но люди скидывают ту или иную информацию, хочешь не хочешь все равно видишь, в меньшей степени, но видишь.

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Внимания со стороны прессы, журналистов намного больше стало. Защитники стали плотнее опекать. Бывает сразу двое рядом, очень мало дают пространства как с мячом, так и в штрафной площади. Мне тренер объясняет, как действовать против этого, чуть хитрее быть. Тяжелее стало, но глобальных проблем с этим нет.

Хотелось доказать, что я достоин играть в Премьер-лиге, на каждую игру выходить в стартовом составе, а не раз в 3−4 игры на 10−15 минут, но и к такому я был готов. Если бы мне сказали, что я необходим для этого, то и в дальнейшем я бы доказывал свою состоятельность, — сказал Агаларов.

Напомним, в текущем розыгрыше чемпионата России Агаларов провел 14 матчей за «Уфу», в которых забил 11 мячей, отдав одну голевую передачу.

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