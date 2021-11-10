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10:26 (мск), источник: Sports.Ru

Орлов о лимите: Мутко — враг Виллаш-Боаша. Жены Фалькао и Моутинью уже приезжали в Петербург посмотреть, где будут жить

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что при Андре Виллаш-Боаше в «Зенит» могли перейти Радамель Фалькао (сейчас играет за «Райо Вальекано») и Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»).

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Источник: РИА "Новости"

«Когда пришел Виллаш-Боаш, у него оказался один враг — Виталий Мутко.

Фалькао и Моутинью — их жены уже приезжали в Петербург, смотрели, где будут жить. Но дней за 10 вышло постановление, что количество легионеров обрезано.

И как Виллаш-Боаш все время орал! При каждом удобном и неудобном случае говорил: “Спасибо Мутко! Он развалил!” А это было, когда Гарай перешел. Если бы еще те двое были в “Зените”, плюс Халк, Кришито, Данни, у нас была бы потрясающая команда для Лиги чемпионов. Но исторический момент такой. Чуть-чуть не повезло “Зениту”, — сказал Орлов.

Андре Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014-го по 2016 год.

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