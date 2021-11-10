Орлов о лимите: Мутко — враг Виллаш-Боаша. Жены Фалькао и Моутинью уже приезжали в Петербург посмотреть, где будут жить

«Когда пришел Виллаш-Боаш, у него оказался один враг — Виталий Мутко.



Фалькао и Моутинью — их жены уже приезжали в Петербург, смотрели, где будут жить. Но дней за 10 вышло постановление, что количество легионеров обрезано.



И как Виллаш-Боаш все время орал! При каждом удобном и неудобном случае говорил: “Спасибо Мутко! Он развалил!” А это было, когда Гарай перешел. Если бы еще те двое были в “Зените”, плюс Халк, Кришито, Данни, у нас была бы потрясающая команда для Лиги чемпионов. Но исторический момент такой. Чуть-чуть не повезло “Зениту”, — сказал Орлов.