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11:53 (мск), источник: Sport24

«Дзюба через 5−10 лет будет говорить: Какой же я дурак!» Орлов раскритиковал нападающего «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выступил с критикой в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

"Я еще год назад начал говорить, что с Дзюбой будет очень сложная ситуация. Я и спросил, и сам увидел, что он недобегает на тренировках. Кстати, Аршавин тоже страдал этим. Люди, которые забивают и являются лидерами, не думают о том, что будет через год-два.

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Посмотрите на Роналду: в какой он физической форме в 36 лет! А Дзюба? Он явно сдал в тренировочной работе. И он это еще не осознал. Но пройдет лет 5−10 — и он будет говорить: «Какой же я дурак!» Когда тебе за 30, тренироваться надо еще больше, чем молодые.

Сейчас у Дзюбы этот конфликт. С одной стороны, он герой 2018 года. С другой, меняется ситуация. Семак, наконец, это понял. И это говорит о том, что Семак — настоящий тренер. Он его начал менять. А Дзюба еще что-то показывает: мол, я забил, я должен находиться здесь, на поле. Парень, что ты показываешь?! Мы смотрим на тебя со стороны, какой ты. С первой минуты ты вышел в матче против «Урала» — и что ты сделал? Где был Дзюба в матче с «Уралом»?

Когда «Зенит» сейчас играет без Дзюбы, мяч быстрее движется к чужим воротам. И если Дзюба не попадает в основной состав «Зенита», то как его брать в сборную? А еще у них какие-то личные недопонимания с Карпиным. Но Карпин — не враг себе. Если бы Дзюба был на голову сильнее всех, он бы его взял.

Дзюба кое-что умеет, но он не будет командным игроком, он не будет бегать по всему полю, как сегодня этого требует план любого тренера на игру. Все 90 минут — от своих ворот до чужих и обратно. Все в работе, никаких исключений. А Дзюба хочет для себя исключение. Это его игровой конфликт, творческий.

Я сейчас про его человеческие качества вообще не говорю, это не имеет значения. Сейчас он игрок, который не попадает в сборную. Да и в основной состав «Зенита» не попадает. Когда «Зенит» выиграл 7:1 и 4:1, то с первой минуты Дзюба не выходил", — сказал Орлов на своем ютуб-канале.

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