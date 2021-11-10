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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это все игры агентов». Степашин — о слухах об интересе «Ливерпуля» к Захаряну

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал слухи об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.

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Источник: РИА "Новости"
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«Это игры агентов. Он ещё молодой человек, ему еще расти и расти. Я считаю, что Арсену еще 2−3 года можно поиграть в России. Должно пройти время, для того чтобы футболист мог состояться. А, когда ему будет 21 год, то в самый раз… Смотрите, у нас за границей сейчас почти никто хорошо не играет. Может быть, Головин только.

Захарян из-за травмы пропустит игры сборной с Кипром и Хорватией. Травма Захаряна мышечная, не столь серьезная, но перегружать его организм сейчас нельзя. У нас было много случаев, когда молодые футболисты получили небольшие травмы, а их эксплуатировали, что называется, по полной, и они прекращали играть. У него ничего серьезного. Я уверен, что команда Валерия Карпина и без него достойно отыграет не только с киприотами, но и с хорватами», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».

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