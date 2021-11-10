Полузащитник «Краснодара» Кабелла может продолжить карьеру в чемпионате Турции

В подписании игрока российского клуба заинтересован стамбульский «Бешикташ», об этом сообщает MSV Foot. Турки рассчитывают подписать 31-летнего футболиста в качестве свободного агента, когда его контракт с «Краснодаром» подойдет к концу. Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.