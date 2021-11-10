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13:00 (мск), источник: Sport24

Полузащитник «Краснодара» Кабелла может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции.

Краснодар
БешикташПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В подписании игрока российского клуба заинтересован стамбульский «Бешикташ», об этом сообщает MSV Foot. Турки рассчитывают подписать 31-летнего футболиста в качестве свободного агента, когда его контракт с «Краснодаром» подойдет к концу. Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что Реми присоединился к краснодарской команде в июле 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ Кабелла провел 14 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 ассиста.

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