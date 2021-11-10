«Футбол в России родился в Санкт-Петербурге». Орлов о названии программы «Футбольная столица»

«Напомню, почему [программа называется] “Футбольная столица”. Москвичи недоумевают: “Что это Орлов придумал?”. Официально в России футбол родился в Санкт-Петербурге в 1897 году. Это первое.



Второе — футбольная столица, я считаю, это та, кто держит титул чемпиона. Как переходящий приз, если хотите», — сказал Орлов.