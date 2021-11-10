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14:47 (мск), источник: Sports.Ru

«Футбол в России родился в Санкт-Петербурге». Орлов о названии программы «Футбольная столица»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, почему его программа о футболе называется «Футбольная столица».

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Источник: РИА "Новости"

«Напомню, почему [программа называется] “Футбольная столица”. Москвичи недоумевают: “Что это Орлов придумал?”. Официально в России футбол родился в Санкт-Петербурге в 1897 году. Это первое.

Второе — футбольная столица, я считаю, это та, кто держит титул чемпиона. Как переходящий приз, если хотите», — сказал Орлов.

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