Быстров: играл за «Спартак» после того, как выпил — чуть не умер
Экс-хавбек московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров рассказал о случае, когда ему пришлось играть за красно-белых после употребления алкогольных напитков.
Экс-хавбек московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров рассказал о случае, когда ему пришлось играть за красно-белых после употребления алкогольных напитков.
«Однажды выпил за три дня до матча и меня случайно выпустили на 15 минут. И я чуть не умер на поле! Это была игра за “Спартак”, при Лаудрупе, я приехал после травмы. Он сказал, что могу посидеть на скамейке, но выпускать не будет. Потом, видимо, забыл и выпустил», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
При датском наставнике Микаэле Лаудрупе полузащитник сыграл 14 матчей. Среди тех, где он провел менее получаса, — 26 минут в матче Кубка УЕФА с «Баником» 2 октября 2008 года и минута со «Спартаком» из Нальчика 5 апреля 2009 года.