Быстров: играл за «Спартак» после того, как выпил — чуть не умер

«Однажды выпил за три дня до матча и меня случайно выпустили на 15 минут. И я чуть не умер на поле! Это была игра за “Спартак”, при Лаудрупе, я приехал после травмы. Он сказал, что могу посидеть на скамейке, но выпускать не будет. Потом, видимо, забыл и выпустил», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».