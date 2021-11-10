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17:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший игрок «Барселоны» рассказал об особенностях жизни в Чечне

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре, на данный момент работающий тренером грозненского «Ахмата», в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о жизни в Чечне.

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В качестве одной из важных особенностей спортсмен выделил религиозность жителей региона, благодаря чему он вновь стал ходить в мечеть каждую пятницу. Он также обратил внимание на запреты в Чечне, как, например, невозможность ходить в коротких шортах. «Я хотел обнять девушку для фотографии, а мне запретили. Здесь с этим строго. Такие правила, надо привыкать», — рассказал Туре.

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Экс-игрок сборной Кот-д’Ивуара стал помощником главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева летом этого года. Контракт с 38-летним ивуарийцем рассчитан на один сезон.

Туре известен своими выступлениями за «Манчестер Сити» и «Барселону». Вместе с каталонцами он дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов. До европейских топ-клубов он защищал цвета донецкого «Металлурга». Выступая в чемпионате Украины, африканец освоил русский язык.

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