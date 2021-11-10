Бывший игрок «Барселоны» рассказал об особенностях жизни в Чечне

В качестве одной из важных особенностей спортсмен выделил религиозность жителей региона, благодаря чему он вновь стал ходить в мечеть каждую пятницу. Он также обратил внимание на запреты в Чечне, как, например, невозможность ходить в коротких шортах. «Я хотел обнять девушку для фотографии, а мне запретили. Здесь с этим строго. Такие правила, надо привыкать», — рассказал Туре.