«Челси» и «Манчестер Сити» лидируют в борьбе за Захаряна и Тюкавина

По информации источника, интерес к игрокам «Динамо» проявляют более десятка клубов Бундеслиги, включая мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». Также в число претендентов входят испанские «Реал», «Атлетико», «Севилья», голландские «Аякс» и ПСВ, итальянские «Аталанта», «Рома», «Интер», английские «Эвертон», «Лестер», «Брайтон» и «Брентфорд». Однако лидируют в борьбе за футболистов именно «синие» и «горожане».