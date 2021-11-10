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19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» и «Манчестер Сити» лидируют в борьбе за Захаряна и Тюкавина

Английские «Челси» и «Манчестер Сити» опережают конкурентов в борьбе за футболистов московского «Динамо» Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. Об этом сообщает TEAMtalk.

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Источник: Чемпионат.com

По информации источника, интерес к игрокам «Динамо» проявляют более десятка клубов Бундеслиги, включая мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». Также в число претендентов входят испанские «Реал», «Атлетико», «Севилья», голландские «Аякс» и ПСВ, итальянские «Аталанта», «Рома», «Интер», английские «Эвертон», «Лестер», «Брайтон» и «Брентфорд». Однако лидируют в борьбе за футболистов именно «синие» и «горожане».

Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 13 матчей, в которых забил два гола и отметился пятью результативными передачами.

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