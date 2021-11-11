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15:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший футболист «Крыльев» Ковба находится в реанимации из-за коронавируса

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» Денис Ковба находится в тяжелом состоянии в реанимации из-за коронавируса, сообщила супруга белорусского футболиста Надежда.

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«Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом COVID. Сейчас можно только молиться и ждать. Умоляю вас помочь, для меня это очень важно», — написала Надежда Ковба в своем Instagram.

Ковба провел за «Крылья Советов» 260 матчей, став бронзовым медалистом чемпионата России-2004. Также он выступал за «Химки». В настоящее время 42-летний Ковба является игроком белорусского клуба «Городокские Львы».

В активе футболиста 36 матчей и 2 забитых мяча за сборную Белоруссии.

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