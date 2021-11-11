Бывший футболист «Крыльев» Ковба находится в реанимации из-за коронавируса

«Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом COVID. Сейчас можно только молиться и ждать. Умоляю вас помочь, для меня это очень важно», — написала Надежда Ковба в своем Instagram.
Ковба провел за «Крылья Советов» 260 матчей, став бронзовым медалистом чемпионата России-2004. Также он выступал за «Химки». В настоящее время 42-летний Ковба является игроком белорусского клуба «Городокские Львы».
В активе футболиста 36 матчей и 2 забитых мяча за сборную Белоруссии.