Бывший футболист «Крыльев» Ковба находится в реанимации из-за коронавируса

«Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом COVID. Сейчас можно только молиться и ждать. Умоляю вас помочь, для меня это очень важно», — написала Надежда Ковба в своем Instagram.