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18:06 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

«Ростову» запретили регистрировать новых игроков

Виной всему ситуация с ушедшим Арсением Логашовым.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров запретила ФК «Ростов» регистрировать новых игроков. Виной всему стала ситуация с ушедшим Арсением Логашовым. Защитник ушёл из команды летом 2021 года, однако «жёлто-синие» не погасили перед ним долги за досрочное расторжение договора.

Помимо этого клуб должен выплатить игроку проценты за задержку выплат компенсационного и стимулирующего характера. Пока это не будет сделано, новых игроков ФК «Ростов» регистрировать не сможет.

Арсений Логашов выступал за «жёлто-синих» с лета 2018 года. Сейчас защитник выступает за ПФК «Кубань».

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