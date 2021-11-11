«Ростову» запретили регистрировать новых игроков

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров запретила ФК «Ростов» регистрировать новых игроков. Виной всему стала ситуация с ушедшим Арсением Логашовым. Защитник ушёл из команды летом 2021 года, однако «жёлто-синие» не погасили перед ним долги за досрочное расторжение договора.

Помимо этого клуб должен выплатить игроку проценты за задержку выплат компенсационного и стимулирующего характера. Пока это не будет сделано, новых игроков ФК «Ростов» регистрировать не сможет.