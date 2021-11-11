Геннадий Орлов сравнил достижения Овечкина с рекордом Дзюбы

«Александр Овечкин рекорды ставит в НХЛ, догнал Халла. Но знаете, что сказал Бретт? Он сказал, что Овечкин — бомбардир, но не явление. Вот что за этим стоит — думайте. Овечкин — игрок самостоятельный, на команду не играет. Сейчас все играют в коллективный хоккей, в него и сборная России всегда играла. Есть связки — пара защитников, тройка нападающих. А Овечкин сам по себе. Он просто рано начал забивать, вовремя пришёл в этот свой “Вашингтон”. Он самостоятельный игрок. Это немного другая игра. Он забирает шайбу, обыгрывает, забрасывает, отталкивает, бьёт. Халл имел в виду, что Овечкин не дотягивает до Гретцки в плане общей игры.



У нас в футболе лучшим бомбардиром до Дзюбы был Веретенников. Но Веретенников не был таким звёздным форвардом, которого бы хоть кто-то пригласил в Европу. И Дзюбу никто не позвал. Поэтому всегда надо соизмерять возможности. Но это большой успех Овечкина. Его знает весь мир, и не только хоккейный. Он стоит в ряду популярнейших. Он зуб не вставляет — как выбили ему, у него с тех пор такой имидж. Все болельщики “Вашингтона” говорят: “Это же наш парень. Ему выбили зуб за нас!” Такой образ», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».