Семак рассказал о травмированных футболистах «Зенита»

Дуглас Сантос выбыл из строя в конце октября, получив травму в матче против московского «Спартака». Оздоев находится в лазарете команды с конца июля, он выбыл из строя после встречи первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками». По словам Семака, среди травмированных остаются полузащитник Далер Кузяев и вратарь Станислав Крицюк.

«Что касается травмированных, то пока, к сожалению, с нами не работают Далер Кузяев и Стас Крицюк. Эти два игрока не участвуют в тренировках. Магомед Оздоев работает в общей группе с небольшими исключениями, то же самое касается Дугласа Сантоса — он начал частично работать в общей группе. Думаю, через два-три дня он приступит к полноценным занятиям. Все остальные в строю, за исключением Клаудиньо, он немного приболел и не занимается. Все остальные игроки работают со вчерашнего дня в нашем обычном режиме», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Также специалист отметил, что колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, который пропустит следующий матч своей национальной команды из-за перебора желтых карточек, должен вернуться в «Зенит» раньше изначально положенного срока.