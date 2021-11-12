Семак рассказал о травмированных футболистах «Зенита»

Дуглас Сантос выбыл из строя в конце октября, получив травму в матче против московского «Спартака». Оздоев находится в лазарете команды с конца июля, он выбыл из строя после встречи первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками». По словам Семака, среди травмированных остаются полузащитник Далер Кузяев и вратарь Станислав Крицюк.
«Что касается травмированных, то пока, к сожалению, с нами не работают Далер Кузяев и Стас Крицюк. Эти два игрока не участвуют в тренировках. Магомед Оздоев работает в общей группе с небольшими исключениями, то же самое касается Дугласа Сантоса — он начал частично работать в общей группе. Думаю, через два-три дня он приступит к полноценным занятиям. Все остальные в строю, за исключением Клаудиньо, он немного приболел и не занимается. Все остальные игроки работают со вчерашнего дня в нашем обычном режиме», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Также специалист отметил, что колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, который пропустит следующий матч своей национальной команды из-за перебора желтых карточек, должен вернуться в «Зенит» раньше изначально положенного срока.
«Барриос прилетит немного пораньше, мы дадим ему несколько выходных, потому что он много играет и совершает большое количество перелетов. За последнее время он подустал, это видно, ему не помешает небольшой отдых. Конечно, мы рады, что он приедет за пару дней до игры. Посмотрим на его состояние, но то, что он будет в нашем распоряжении, это уже хорошо», — сказал Семак.